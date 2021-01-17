На Прикарпатье погиб мужчина, упавший со склона в реку

К месту проведения аварийно-спасательных работ было направлено 18 спасателей.

На Прикарпатье погиб мужчина, упавший со склона в реку

16 января на Ивано-Франковщине в городе Яремче на улице Свободы со скалистого склона берега упал в реку Прут человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К месту проведения аварийно-спасательных работ было направлено 18 спасателей, 5 единиц техники, в том числе 2 лодки."В 14:38 по прибытии к месту вызова было установлено, что в реке Прут на расстоянии около 1,5 м от берега находится человек, который не подает признаков жизни. Подход к месту нахождения пострадавшего затруднен спецификой рельефа местности. Однако двумя спасателями поисково-спасательного отделения Яремче в гидрокостюмах были предприняты меры по следованию к потерпевшему с лодкой", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Спасатели прибыли к потерпевшему и транспортировали его к берегу, где передали работникам полиции и скорой неотложной медицинской помощи. Они подтвердили гибель мужчины. На месте происшествия работала мобильная оперативная группа Яремчанского городского отдела Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Напомним, в Закарпатской области спасатели завершили операцию по поиску и спасению туриста, заблудившегося в горах.

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