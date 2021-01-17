За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 777 человек

Летальных случаев – 116.

За прошедшие сутки, 16 января, в Украине зафиксировано 5 990 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 177 детей и 236 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ. За минувшие сутки госпитализировано 2 131 человека, летальных случаев - 116, выздоровели - 8 777 человек и осуществлено 27 975 тестирований: методом ПЦР - 19 548 и методом ИФА - 8 427. За все время пандемии в Украине заболело 1 160 682 человека, выздоровели - 865 960 человек, летальных случаев - 20 802 и проведено ПЦР-тестов - 5 953 987. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях. Количество заболеваний в регионах в сутки: г. Киев - 793 случая; Винницкая область - 176 случаев; Волынская область - 178 случаев; Днепропетровская область - 309 случаев; Донецкая область - 234 случая; Житомирская область - 155 случаев; Закарпатская область - 141 случай; Запорожская область - 332 случая; Ивано-Франковская область - 153 случая; Киевская область - 362 случая; Кировоградская область - 35 случаев; Луганская область - 101 случай; Львовская область - 315 случаев; Николаевская область - 328 случаев; Одесская область - 330 случаев; Полтавская область - 299 случаев; Ровенская область - 145 случаев; Сумская область - 224 случая; Тернопольская область - 107 случаев; Харьковская область - 315 случаев; Херсонская область - 90 случаев; Хмельницкая область - 168 случаев; Черкасская область - 307 случаев; Черновицкая область - 195 случаев; Черниговская область - 198 случаев.

Напомним, 15 января в Украине за сутки выявили 7 729 случаев ковида, 9 792 человека выздоровели. В больницы попали 2 083 пациента с COVID-19, 144 человека умерли.

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