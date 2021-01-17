В Украине развернули более 4 тысяч пунктов обогрева

Фото: ГСЧС

Из-за снижения температур по всей Украине развернули 4 тыс. 227 временных пунктов обогрева. Это сделано с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Отмечается, что все пункты ГСЧС обеспечены твердотопливными средствами обогрева, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Напомним, в ближайшие сутки погоду Украины продолжит определять холодный воздух арктического происхождения. На воскресенье, 17 января, синоптики прогнозируют холодную погоду с температурой ночью 17-22° мороза, местами до 25° мороза, днем 11-16° мороза.