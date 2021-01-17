Туриста, потерявшегося в Карпатах, отправили в больницу

25-летний львовянин заблудился в районе г. Поп-Иван Мармарошский.

В Закарпатской области спасатели завершили операцию по поиску и спасению туриста, заблудившегося в горах.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Операция по поиску и спасению 25-летнего львовянина, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе г. Поп-Иван Мармарошский - завершено", - говорится в сообщении.

Сейчас спасенный проходит обследование в Раховской районной больнице, куда его транспортировали спасатели.

К поисково-спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, о спасении туриста спасателям сообщили в 21 часов. Волонтеры с добровольного спасательно-поискового поста в Мармаросах, которые проводили поиски, нашли его в районе полонины Струнга, в полукилометре от границы на румынской стороне. У мужчины обморожение конечностей.

Его доставили в безопасное место и ждали спасателей.

Накануне спасатели предупредили об усложнении погодных условий на г. Поп-Иван Черногорский и попросили туристов воздержаться от выхода в высокогорье.