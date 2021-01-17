Миллиардер Бенджамин Ротшильд умер от сердечного приступа

Швейцарский банкир-миллиардер Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет от сердечного приступа.

Об этом сообщило издание Le Parisien со ссылкой на его семью.

Бенджамин де Ротшильд возглавлял совет директоров холдинга Edmond de Rothschild, специализирующегося на управлении крупными частными средствами и активами, с 1997 года, когда умер его отец Эдмон де Ротшильд.

Холдинг управляет активами на сумму более $175 млрд, в числе которых французские и швейцарские банки, а также рестораны и гостиницы.

По данным обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, Бенджамин де Ротшильд занимал тридцать третье место в списке самых богатых людей Швейцарии с состоянием $1,5 млрд.

Напомним, 13 января умер один из крупнейших богачей Британии Дэвид Баркли.