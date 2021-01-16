В Киеве за несвоевременную уборку снега оформили более тысячи предписаний
Составлено 127 протоколов на руководителей предприятий, которые не выполнили требования.
Инспекторы по благоустройству в Киеве за сутки составили 1062 предписания предприятиям, учреждениям и организациям, которые несвоевременно расчищают балансовые территории от снега.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Также инспекторы составили 127 протоколов на руководителей предприятий, которые пренебрегли предписанием и не выполнили требования.
Согласно сообщению, по состоянию на утро 16 января дороги и тротуары чистят 5 018 коммунальных работников дорожно-эксплуатационных управлений, жилищно-коммунального хозяйства и управлений зеленых насаждений.
К работам привлечены 468 единиц снегоуборочной техники, использовано 3 349 тонн посыпочных материалов.
Как сообщалось, 14 января в Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТП.