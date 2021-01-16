Alyona Alyona стала лауреатом европейской музыкальной премии

Украинская певица получила денежный приз и приглашение на лайв-сессию в Париже.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021 - ежегодной награды ЕС в сфере современной популярной музыки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Согласно сообщению, украинская певица получила денежный приз в размере 10 тысяч евро и пакет поддержки для развития карьеры от партнеров премии.

"Также Аlyona Аlyona получила больше всего голосов в дополнительной номинации Public Choice Award и получит дополнительно 5000 евро и приглашение снять лайв-сессию в студии Deezer в Париже", - говорится в сообщении.

Премия ММЕТА финансируется программой Creative Europe и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы, отмечают в Минкульте.

Напомним, осенью 2019-го Alyona Alyona получила международную премию Anchor award как перспективный новый артист.

Alyona Alyona - экс-воспитательница в детском саду Барышевки под Киевом, также работала кассиршей в супермаркете и продавщицей косметики.

Ее первый клип на трек "Рыбки" вышел в октябре 2018 года и стал вирусным. Черно-белый клип "Головы" собрал миллион просмотров всего за месяц. Весной рэпер выпустила свой дебютный альбом "Пушка".

Напомним, в мае этого года Alyona Alyona заняла второе место в рейтинге самых интересных исполнителей Европы по версии The New York Times. Издание также отмечает, что исполнительница читает рэп только на украинском языке, несмотря на то, что в Украине очень популярен рэп на русском.

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