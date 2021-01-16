В Киеве от ковида за сутки вылечилось более чем на тысячу человек больше, чем заболело

Госпитализированы 68 пациентов, 14 киевлян умерли от осложнений коронавируса.

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвержден 821 новый случай коронавирусной болезни, выздоровели 935 человек, 14 киевлян умерли от осложнений ковида.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком (151), Деснянском (119) и Днепровском (109) районах.

Среди заболевших 484 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 316 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе 29 медиков. Госпитализированы 68 пациентов.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 121 903 случая COVID-19. Побороли коронавирус 47 284 жителя столицы, от осложнений болезни умерли 2 175 киевлян.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 7 729 случаев ковида, 9 792 людей выздоровели. От осложнений болезни за сутки умерли 144 человека. В больницы попали 2 083 пациента с ковидом.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Львовской областях.

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