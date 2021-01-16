Информация о "минировании" 185 детсадов в Одессе не подтвердилась

Сообщение об угрозе взрыва в 185 дошкольных учреждениях Одессы, поступившее 15 января, оказалось ложным. Взрывчатки не нашли.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"По адресам детсадов были направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи. Всего, чтобы как можно скорее провести проверки, было задействовано 33 группы, в состав которых вошло около ста полицейских. В результате осмотра никаких взрывоопасных предметов в «заминированных» объектах не обнаружено", - говорится в сообщении.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, 13 января правоохранители Одессы получили информацию о минировании 26 учреждений дошкольного образования, суда и областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года Верховная Рада в первом чтении поддержала усиление ответственности за ложные минирования и "телефонный терроризм".

Сейчас Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью - 259 - о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва. Она предусматривает до шести лет тюрьмы для "шутников". Однако риск попасть за решетку часто не отпугивает псевдоминеров.