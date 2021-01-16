На химзаводе в Калуше произошел пожар

Превышение допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

Днем 15 января в Калуше Ивано-Франковской области произошел пожар на химическом заводе.

Фото: ГСЧС

Согласно сообщению пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на территории ООО "Карпатнефтехим" поступило в 14:40.

К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 53 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как выяснилось, происходило факельное горение пиролизной печи на площади ориентировочно 45 квадратных метров.

Пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 - ликвидирован, сообщают в ГСЧС.

"Химической лабораторией ООО "Карпатнефтехим" проведены замеры воздуха, превышение предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами предприятия не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 12 января 2019 года в Калуше возник пожар на полиолефиновом производстве завода "Карпатнефтехим". Огонь тушили до утра.

Калушский "Карпатнафтохим" возобновил работу у 2017-м после пятилетнего простоя. Это единственный в Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщиныНа Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
Украинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche GrammophonУкраинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche Grammophon
На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинкиНа берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки
На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ: погиб человекВ Польше произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ: погиб человек
В Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали детиВ Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали дети
В Роттердаме произошел мощный взрывВ Роттердаме произошел мощный взрыв
Пожар на территории нефтебазы в Николаевской области погасили (обновлено)Пожар на территории нефтебазы в Николаевской области погасили (обновлено)
На Николаевщине ликвидируют пожар на территории нефтебазыНа Николаевщине ликвидируют пожар на территории нефтебазы
На Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человекНа Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человек
На территории женского монастыря в Хмельницкой области произошел пожарНа территории женского монастыря в Хмельницкой области произошел пожар
В Одессе при пожаре погиб мужчинаВ Одессе при пожаре погиб мужчина
В Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человекВ Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человек
На предприятии "Нибулон" в Николаеве произошел пожарНа предприятии "Нибулон" в Николаеве произошел пожар
Последние новости
Подгружаем последние новости