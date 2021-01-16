На химзаводе в Калуше произошел пожар

Днем 15 января в Калуше Ивано-Франковской области произошел пожар на химическом заводе.

Фото: ГСЧС

Согласно сообщению пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на территории ООО "Карпатнефтехим" поступило в 14:40.

К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 53 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как выяснилось, происходило факельное горение пиролизной печи на площади ориентировочно 45 квадратных метров.

Пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 - ликвидирован, сообщают в ГСЧС.

"Химической лабораторией ООО "Карпатнефтехим" проведены замеры воздуха, превышение предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами предприятия не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 12 января 2019 года в Калуше возник пожар на полиолефиновом производстве завода "Карпатнефтехим". Огонь тушили до утра.

Калушский "Карпатнафтохим" возобновил работу у 2017-м после пятилетнего простоя. Это единственный в Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.