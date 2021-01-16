Туриста из Львова, заблудившегося в горах, нашли в Румынии

Нашли мужчину за полкилометра от границы на румынской стороне. У него обморожение конечностей.

Туриста из Львова, заблудившегося в горах, нашли в Румынии
Фото: ДСНС

25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван Мармарошский Раховского района, нашли.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Сейчас он находится в безопасном месте, состояние его здоровья, по словам туристов, которые нашли, удовлетворительное. Навстречу волонтерам двигаются спасатели на вездеходе Богун, которым доставит заблудившегося до ближайшего населенного пункта", - говорится в сообщении.

О спасении туриста спасателям сообщили в 21 часов. По информации ZAXID.net, волонтеры из добровольного спасательно-поискового поста в Мармаросах, которые проводили поиски, нашли его в районе долины Струнга, в полукилометре от границы на румынской стороне. У мужчины обморожение конечностей.

Напомним, вчера спасатели предупредили об усложнении погодных условий на г. Поп-Иван Черногорский и попросили туристов воздержаться от выхода в высокогорье.

Согласно сообщению Укргидрометцентра, 15 января на высокогорье Закарпатской, 15-16 января на высокогорье Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность.

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