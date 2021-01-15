Украинцев предупредили о морозах, гололеде и лавинах в Карпатах

В северных и восточных областях местами ожидают 22-24° мороза.

В ближайшие трое суток ожидается холодная погода с температурой ночью 14-20° мороза, в северных, а 17 января и в восточных областях местами 22-24° мороза, днем 10-16° мороза.

На Закарпатье и в южных областях ночью 8-14°, днем 5-11° мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

16 января в западных областях, ночью и на Левобережье, 17 января на западе, а 18 января на востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 15 января на высокогорье Закарпатской, 15-16 января на высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, из-за резкого похолодания в Украине разворачивают сеть пунктов обогрева.