Полиция Одессы проверяет сообщение о "заминировании" 185 детсадов

Сообщение поступило на электронную почту правоохранителей.

Полиция Одессы проверяет сообщение о "заминировании" 185 детсадов
Фото: Сергей Нужненко

Полиция Одессы проверяет информацию об угрозе взрыва в 185 дошкольных учебных заведениях города.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

Сообщение о 185 садиках, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции.

Его достоверность проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники и кинологи.

Напомним, накануне, 13 января, правоохранители Одессы получили информацию о заминировании 26 учреждений дошкольного образования, суда и областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года Верховная Рада в первом чтении поддержала усиление ответственности за ложные минирования и "телефонный терроризм".

Сейчас Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью - 259-ю - о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва. Она предусматривает до шести лет тюрьмы для "шутников". Однако риск попасть за решетку часто не отпугивает псевдоминеров.

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