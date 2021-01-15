Полиция Одессы проверяет сообщение о "заминировании" 185 детсадов
Сообщение поступило на электронную почту правоохранителей.
Полиция Одессы проверяет информацию об угрозе взрыва в 185 дошкольных учебных заведениях города.
Об этом сообщила пресс-служба НПУ.
Сообщение о 185 садиках, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции.
Его достоверность проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники и кинологи.
Напомним, накануне, 13 января, правоохранители Одессы получили информацию о заминировании 26 учреждений дошкольного образования, суда и областной прокуратуры.
В ноябре прошлого года Верховная Рада в первом чтении поддержала усиление ответственности за ложные минирования и "телефонный терроризм".
Сейчас Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью - 259-ю - о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва. Она предусматривает до шести лет тюрьмы для "шутников". Однако риск попасть за решетку часто не отпугивает псевдоминеров.