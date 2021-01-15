За сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человека

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 152 человека. 166 пациентов умерли, 10 328 человек - выздоровели. За сутки было проведено 49 596 тестирований, в частности, методом ПЦР - 30 225, методом ИФА - 19 371.

За все время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человека, 847 391 пациент выздоровел. От осложнений умерли 20 542 человека. Всего было проведено 5 905 076 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев - 896 случаев;

- 896 случаев; Винницкая область - 209 случаев;

Волынская область - 127 случаев;

Днепропетровская область - 533 случая;

Донецкая область - 443 случая;

Житомирская область - 214 случаев;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 629 случаев;

Ивано-Франковская область - 173 случая;

Киевская область - 588 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 179 случаев;

Львовская область - 525 случаев;

Николаевская область - 489 случаев;

Одесская область - 592 случая;

Полтавская область - 287 случаев;

Ровенская область - 242 случая;

Сумская область - 344 случая;

Тернопольская область - 191 случай;

Харьковская область - 310 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 146 случаев;

Черкасская область - 281 случай;

Черновицкая область - 227 случаев;

Черниговская область - 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко ранее сообщил, что Украина в феврале получит вакцину от ковида, это может быть Pfizer.

Он также отметил, что Украина ничем не рискует в случае с закупленной в Китае вакциной от компании Sinovac, эффективность которой исследования в Бразилии показали на уровне 50,38%. Украина согласилась закупить этот препарат при эффективности от 70%.

Ранее сообщалось, что если эффективность третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины будет ниже 70%, производитель вернет Украине средства.

Первый этап вакцинации в Украине предусматривает прививки приоритетным группам населения, в частности медицинским работникам. Ознакомиться с планом вакцинации можно здесь. Первоначально будут вакцинировать врачей, которые работают с пациентами, больными ковидом. Вакцинация будет добровольной и будет оплачиваться государством.