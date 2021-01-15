За сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человека

166 пациентов умерли от осложнений.

За сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человека
Фото: telegram.org/#/im?p=@COVID19_Ukraine

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 152 человека. 166 пациентов умерли, 10 328 человек - выздоровели. За сутки было проведено 49 596 тестирований, в частности, методом ПЦР - 30 225, методом ИФА - 19 371.

За все время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человека, 847 391 пациент выздоровел. От осложнений умерли 20 542 человека. Всего было проведено 5 905 076 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев - 896 случаев;
  • Винницкая область - 209 случаев;
  • Волынская область - 127 случаев;
  • Днепропетровская область - 533 случая;
  • Донецкая область - 443 случая;
  • Житомирская область - 214 случаев;
  • Закарпатская область - 100 случаев;
  • Запорожская область - 629 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 173 случая;
  • Киевская область - 588 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Луганская область - 179 случаев;
  • Львовская область - 525 случаев;
  • Николаевская область - 489 случаев;
  • Одесская область - 592 случая;
  • Полтавская область - 287 случаев;
  • Ровенская область - 242 случая;
  • Сумская область - 344 случая;
  • Тернопольская область - 191 случай;
  • Харьковская область - 310 случаев;
  • Херсонская область - 121 случай;
  • Хмельницкая область - 146 случаев;
  • Черкасская область - 281 случай;
  • Черновицкая область - 227 случаев;
  • Черниговская область - 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко ранее сообщил, что Украина в феврале получит вакцину от ковида, это может быть Pfizer.

Он также отметил, что Украина ничем не рискует в случае с закупленной в Китае вакциной от компании Sinovac, эффективность которой исследования в Бразилии показали на уровне 50,38%. Украина согласилась закупить этот препарат при эффективности от 70%.

Ранее сообщалось, что если эффективность третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины будет ниже 70%, производитель вернет Украине средства.

Первый этап вакцинации в Украине предусматривает прививки приоритетным группам населения, в частности медицинским работникам. Ознакомиться с планом вакцинации можно здесь. Первоначально будут вакцинировать врачей, которые работают с пациентами, больными ковидом. Вакцинация будет добровольной и будет оплачиваться государством.

9 ноября BioNTech и Pfizer объявили о 90% -ной эффективности своей вакцины. Ею уже начали вакцинацию в США, Великобритании, странах ЕС и с февраля - в Молдове.

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