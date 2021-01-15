В Польше произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ: погиб человек

Еще один человек госпитализирован.

В Польше произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ: погиб человек
Фото: dzienniklodzki.pl

В Польше в городе Беруни, который находится в Силезском воеводстве, произошел взрыв на заводе Nitroerg по производству взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Onet.pl.

Во время взрыва на месте находились двое сотрудников компании. Один из них погиб на месте, другой - госпитализирован в больницу.

Как пишет издание, взрыв был такой силы, что его почувствовали в селах, прилегающих к Беруни.

Известно, что взрыв не привел к пожару.

Nitroerg, принадлежащий группе KGHM, является крупнейшим в Польше и одним из крупнейших в Европе производителем взрывчатых веществ и систем инициирования для гражданского использования.

Напомним, 11 января в Нидерландах в городе Роттердам ночью произошел взрыв: повреждены дома и автомобили. В результате инцидента никто не пострадал. По данным RTV Rijnmond, взрыв вызвала ручная граната, которую бросили в один из пострадавших домов.

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