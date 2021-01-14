Спасатели предупредили об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский

Туристам советуют воздержаться от выхода на высокогорье.

Спасатели предупредили об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

По состоянию на 8:00 14 января видимость на г. Поп Иван Черногорский была ограничена до 30 м.

Об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Метель, падает снег. Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13°С. Из-за осложнения погодных условий туристам рекомендуется воздержаться от выхода на высокогорье", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Напомним, по данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидается резкое понижение температуры, снегопады, гололедица и метели. Такая погода сохранится по крайней мере до 18 января.

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