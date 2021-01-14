В Украине зафиксировали почти 8000 новых заболевших ковидом - это самый высокий недельный показатель

За прошедшие сутки в Украине провели 33 349 тестирований методом ПЦР и обнаружили 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время от коронавируса выздоровели 10 192 человека. От осложнений болезни умерли 162 человека. В больницы попали 2 229 пациентов с ковидом.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человека, выздоровели - 837 063 пациента.

Количество связанных с COVID-19 летальных случаев возросло до 20 376.

Напомним, в течение 12 января в Украине зафиксировали 6 409 новых случаев ковида, 14 503 человека выздоровели, 195 - умерли.

Как сообщалось, вчера Индонезия и Турция одобрили экстренное применение китайской вакцины, которую закупила Украина.