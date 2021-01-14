В Киеве во время прокладки электрокабеля рабочего засыпало землей

В Киеве во время прокладки электрокабеля по ул. Вышгородской в результате обвала грунта погиб 60-летний рабочий.

Об этом информирует пресс-служба управления ГСЧС в Киеве .

"13 января в 12:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Вышгородской, 44-а, что в Оболонском районе столицы, на территории одного из жилых домов произошел обвал грунта, под которым оказался человек", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля был завален песком монтажник.

Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: ГСЧС в Киеве

Фото: ГСЧС в Киеве

Фото: ГСЧС в Киеве

Бойцы достали тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.