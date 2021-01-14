В Киеве во время прокладки электрокабеля рабочего засыпало землей

60-летний мужчина погиб.

В Киеве во время прокладки электрокабеля рабочего засыпало землей
Фото: ДСНС у Києві

В Киеве во время прокладки электрокабеля по ул. Вышгородской в результате обвала грунта погиб 60-летний рабочий.

Об этом информирует пресс-служба управления ГСЧС в Киеве.

"13 января в 12:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Вышгородской, 44-а, что в Оболонском районе столицы, на территории одного из жилых домов произошел обвал грунта, под которым оказался человек", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля был завален песком монтажник.

Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: ГСЧС в Киеве

Фото: ГСЧС в Киеве

Фото: ГСЧС в Киеве

Бойцы достали тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщиныНа Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинкиНа берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки
На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)
В Роттердаме произошел мощный взрывВ Роттердаме произошел мощный взрыв
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве коронавирусом заболели еще 898 человекВ Киеве коронавирусом заболели еще 898 человек
Тина Кароль во время карантина запустила собственный бизнесТина Кароль во время карантина запустила собственный бизнес
В Киеве зафиксированы 438 новых случаев коронавирусаВ Киеве зафиксированы 438 новых случаев коронавируса
Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?
В Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболелиВ Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболели
Катя Осадчая провела время с мужем на каткеКатя Осадчая провела время с мужем на катке
За сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровелиЗа сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровели
В Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по головеВ Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по голове
В Киеве еще 370 больных ковидом, умер 21 человекВ Киеве еще 370 больных ковидом, умер 21 человек
В Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человекВ Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человек
Последние новости
Подгружаем последние новости