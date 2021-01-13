В США впервые за почти 70 лет на федеральном уровне казнили женщину

Приговор 52-летней Лизе Монтгомери, осужденной за особо жестокое убийство женщины в 2004 году, был исполнен в тюрьме Терре-Хот (штат Индиана).

В США впервые за почти 70 лет на федеральном уровне казнили женщину
Фото: Esquire

В США впервые с 1953 года по распоряжению федеральной власти привели в силу смертный приговор осужденной за убийство.

Об этом сообщает Associated Press.

Приговор 52-летней Лизе Монтгомери, осужденной за особо жестокое убийство женщины в 2004 году, был исполнен в тюрьме Терре-Хот (штат Индиана).

Монтгомери объявили мертвой в 01:31 после того, как она получила смертельную инъекцию.

На федеральном уровне смертные приговоры в США не исполнялись более 17 лет, а женщин не казнили уже 67 лет. Это было восстановлено при администрации президента Дональда Трампа. Монтгомери стала 11-м с июля узником, в отношении которого исполнили смертный приговор в США.

Лиза Монтгомери
Фото: ukrainianpeople.us
Лиза Монтгомери

Монтгомери осудили за убийство женщины в 2004 году. Тогда Монтгомери, которой было 36 лет, познакомилась с беременной 23-летней Джо Синнетт в интернете. Она выдала себя за другое лицо, желающее купить у нее щенка.

Во время встречи Монгтомери напала на Синнет, которая была на 8-м месяце беременности. Женщина потеряла сознание, а в этот момент Монтгомери разрезала ей живот и забрала ребенка. Бобби Джо Синнет пришла в себя, и тогда нападавшая убила ее.

Сначала Монтгомери пыталась выдавать похищенного ребенка за своего, но впоследствии призналась в совершении преступления.

Монтгомери признали виновной в 2007 году и вынесли ей смертный приговор. Все это время она проходила курс психиатрической помощи.

Сначала окружной суд вынес решение провести слушания с целью установить степень вменяемости осужденной, но позже Верховный суд США отменил это решение, и в результате приговор был исполнен.

Напомним, в ноябре 2020-го в США расширили список разрешенных способов казни приговоренных к смертной казни. В частности, разрешены такие способы, как электрический стул, применение ядовитого газа или расстрел. В течение 2020 года в США были казнены 15 человек, восемь из них - на федеральном уровне.

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