За сутки в Украине обнаружили 6 409 новых случаев ковида и госпитализировали 2 564 человека

195 пациентов умерли, выздоровели - 14 503 человека.

За сутки в Украине обнаружили 6 409 новых случаев ковида и госпитализировали 2 564 человека
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 6 409 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за сутки были госпитализированы - 2 564 человека. 195 пациентов умерли, выздоровели - 14 503 человека. Также за сутки было проведено 59 931 тестирование, в частности, методом ПЦР - 35 678, методом ИФА - 24 253.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 130 839 человек, выписаны - 826 871.

От осложнений заболевания умерли 20 214 пациентов. Всего было проведено 5 841 502 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 906 случаев;
  • Винницкая область - 211 случаев;
  • Волынская область - 143 случая;
  • Днепропетровская область - 105 случаев;
  • Донецкая область - 189 случаев;
  • Житомирская область - 101 случай;
  • Закарпатская область - 100 случаев;
  • Запорожская область - 529 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 134 случая;
  • Киевская область - 280 случаев;
  • Кировоградская область - 117 случаев;
  • Луганская область - 228 случаев;
  • Львовская область - 277 случаев;
  • Николаевская область - 172 случая;
  • Одесская область - 513 случаев;
  • Полтавская область - 356 случаев;
  • Ровенская область - 235 случаев;
  • Сумская область - 159 случаев;
  • Тернопольская область - 127 случаев;
  • Харьковская область - 521 случай;
  • Херсонская область - 141 случай;
  • Хмельницкая область - 348 случаев;
  • Черкасская область - 269 случаев;
  • Черновицкая область - 165 случаев;
  • Черниговская область - 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных. Министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продление локдауна, поскольку после новогодних праздников количество инфицированных ковидом может увеличиться, кроме того, на январь обычно приходится сезонный рост количества больных гриппом.

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