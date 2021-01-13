В Херсоне вандалы повредили 17 памятников братской могилы, - полиция

Полиция Херсона устанавливает лиц, повредивших памятники братской могилы на мемориальном кладбище.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Сегодня около 11:50 в «Единый центр 102» полиции Херсонщины позвонил 39-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные лица повредили около 20 памятников братской могилы", - говорится в сообщении.

На месте сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны.

Фото: hr.npu.gov.ua

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее полиция открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО в городе Умань.