На Николаевщине рецидивист с 10 судимостями бежал из исправительного центра на мопеде, - СМИ

До выхода на свободу ему оставалось около полугода.

Из Новобугского исправительного центра в Николаевской области сбежал 49-летний заключенный Сергей Ковин.

Об этом сообщает местное издание "Преступности.Нет" со ссылкой на администрацию учреждения.

Отмечается, что мужчина вышел из учреждения, сел на мопед и уехал в неизвестном направлении.

Сейчас правоохранители выясняют, как ему удалось сбежать и найти транспорт - нашел ли он мопед на территории исправительного центра или отобрал у кого-то из жителей города.

Ковина приговорили к 3,5 годам заключения за кражу с проникновением в помещение. До выхода на свободу ему оставалось около полугода. По информации издания, в это время он уже имел 10 судимостей - с 1988 года. Он был осужден за несколько угонов, хищения государственного имущества, хулиганство, нарушение административного надзора, тяжкое телесное повреждение, побои и пытки, кражу, разбой.

Большинство преступлений он совершал на Полтавщине, а последнюю судимость получил за кражу в Александрийском исправительном центре - украл бушлат и убежал из учреждения. Тогда, зимой 2018 года, он два дня провел в заброшенном доме, а потом сдался.

Напомним, в ноябре прошлого года в Одессе из служебного автомобиля полиции убежал преступник.