Коммунальщики закончили ремонт водопровода "Горловка-Торецк" на Донбассе

Всего было устранено шесть порывов на трех выявленных участках.

Коммунальщики закончили ремонт водопровода "Горловка-Торецк" на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Коммунальщики завершили ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк".

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, 12 января, завершились аварийно-восстановительные мероприятия, направленные на полную ликвидацию порывов водопровода на выявленных участках и восстановление обеспечения питьевой водой жителей населенных пунктов Торецк, Зализное, Пивничное, Пивденное и Щербиновка. Во время недельных работ контроль за соблюдением данных гарантий безопасности и режима прекращения огня осуществлялся представителями УС СЦКК непосредственно на месте работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финальным этапом стало проведение и завершение сварочных работ водопровода в окрестностях пгт Пивденное благодаря обеспечению гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Всего было устранено шесть порывов на трех выявленных участках. К восстановлению водоснабжения были привлечены 14 работников предприятия "Вода Донбасса" и четыре единицы техники.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Сложность работ заключалась в том, что трубопровод проходит в труднодоступной местности, что обусловлено возможным наличием взрывоопасных устройств и вероятностью огневых провокаций со стороны врага, а выявление мест порывов осложнялось погодными условиями", - говорится в сообщении.

В районах проведения ремонтно-восстановительных работ в зеркальном формате по обе стороны работали патрули СММ ОБСЕ.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что в декабре в городе Красногоровка Донецкой области около 7000 человек остались без водоснабжения. Авария произошла на трубопроводе в распределительном колодце глубиной 2 м и шириной 5 м.

В октябре в Донецкой области без воды оказались пять городов: м. Константиновка (частично), м. Дружковка (частично), с. Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человекВ Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человек
На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщиныНа Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)
В Роттердаме произошел мощный взрывВ Роттердаме произошел мощный взрыв
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе пять городов на линии соприкосновения с 4 января остаются без водоснабженияНа Донбассе пять городов на линии соприкосновения с 4 января остаются без водоснабжения
На арочном мосту Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве закончили монтаж освещенияНа арочном мосту Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве закончили монтаж освещения
Документальный фильм о Донбассе номинировали на премию "Эмми"Документальный фильм о Донбассе номинировали на премию "Эмми"
Кличко анонсував масштабний ремонт Майдану Незалежності та Хрещатика наступного рокуКличко анонсував масштабний ремонт Майдану Незалежності та Хрещатика наступного року
В Киеве похитили акционера Севастопольского судоремонтного завода “Южный” - СМИВ Киеве похитили акционера Севастопольского судоремонтного завода “Южный” - СМИ
Во время ремонта на насосной станции “Виноградарь-3” киевлянам будут подвозить питьевую воду автоцистернами (адреса)Во время ремонта на насосной станции “Виноградарь-3” киевлянам будут подвозить питьевую воду автоцистернами (адреса)
В райбольнице в Черновицкой области закончились аппараты ИВЛВ райбольнице в Черновицкой области закончились аппараты ИВЛ
В Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева отремонтируют лифты в 51 доме (адреса)В Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева отремонтируют лифты в 51 доме (адреса)
Коммунальщики до сих пор не могут приступить к восстановлению подземного коллектора на Крещатике после масштабного пожара (видео)Коммунальщики до сих пор не могут приступить к восстановлению подземного коллектора на Крещатике после масштабного пожара (видео)
В Луцке разрешили работать ряду магазинов, а также мастерским по изготовлению ключей и ремонту велосипедовВ Луцке разрешили работать ряду магазинов, а также мастерским по изготовлению ключей и ремонту велосипедов
Последние новости
Подгружаем последние новости