Коммунальщики закончили ремонт водопровода "Горловка-Торецк" на Донбассе

Всего было устранено шесть порывов на трех выявленных участках.

Коммунальщики завершили ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк".

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, 12 января, завершились аварийно-восстановительные мероприятия, направленные на полную ликвидацию порывов водопровода на выявленных участках и восстановление обеспечения питьевой водой жителей населенных пунктов Торецк, Зализное, Пивничное, Пивденное и Щербиновка. Во время недельных работ контроль за соблюдением данных гарантий безопасности и режима прекращения огня осуществлялся представителями УС СЦКК непосредственно на месте работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финальным этапом стало проведение и завершение сварочных работ водопровода в окрестностях пгт Пивденное благодаря обеспечению гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Всего было устранено шесть порывов на трех выявленных участках. К восстановлению водоснабжения были привлечены 14 работников предприятия "Вода Донбасса" и четыре единицы техники.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Сложность работ заключалась в том, что трубопровод проходит в труднодоступной местности, что обусловлено возможным наличием взрывоопасных устройств и вероятностью огневых провокаций со стороны врага, а выявление мест порывов осложнялось погодными условиями", - говорится в сообщении.

В районах проведения ремонтно-восстановительных работ в зеркальном формате по обе стороны работали патрули СММ ОБСЕ .

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что в декабре в городе Красногоровка Донецкой области около 7000 человек остались без водоснабжения. Авария произошла на трубопроводе в распределительном колодце глубиной 2 м и шириной 5 м.

В октябре в Донецкой области без воды оказались пять городов: м. Константиновка (частично), м. Дружковка (частично), с. Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета.