Первый случай ковида зарегистрировали в Микронезии

Свободными от коронавируса остаются восемь стран.

Первый случай ковида зарегистрировали в Микронезии
Фото: Київрада

В Микронезии зарегистрировали первый случай COVID-19, пишет Associated Press.

Болезнь обнаружили у члена экипажа судна Chief Mailo, которое вернулось из Филиппин после длительного ремонта.

Президент Микронезии Дэвид Пануело сообщил, что инфицированного моряка изолировали на борту. Остальным членам экипажа также не позволили сойти на берег.

После первого случая в Микронезии свободных от коронавируса государств осталось всего восемь: это Острова Кука, Кирибати, Науру, Ниуэ, Палау, Самоа, Тонга и Тувалу. Это островные государства в Тихом океане.

Ни одного случая ковида не зафиксировано также в Американском Самоа, Токелау, на островах Питкэрн, на острове Святой Елены. Это зависимые от других государств территории, которые также находятся в Тихом океане.

Северная Корея и Туркменистан тоже не сообщали ни об одном случае коронавирусной болезни, но это закрытые государства с тоталитарным и авторитарным режимами, поэтому доверять их данным вряд ли можно.

Напомним, что 10 января в Китае обнаружили 103 случая коронавируса за сутки. Это самое большое количество новых случаев ковида за пять месяцев.

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