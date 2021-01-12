Коронавирус в Украине: за сутки выздоровевших более чем на 10 тыс. человек больше, чем заболевших

От осложнений болезни умерли 184 человека. В больницы попали 1 092 пациента с ковидом.

За прошедшие сутки в Украине провели 23 873 тестирования методом ПЦР и обнаружили 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время от коронавируса выздоровели 15 951 человек. От осложнений болезни умерли 184 человека. В больницы попали 1 092 пациента с ковидом.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, выздоровели - 812 368 пациентов.

Количество связанных с COVID-19 летальных случаев возросло до 20 019.

Напомним, сутками ранее в Украине обнаружили 4 288 новых случаев ковида, выздоровели более чем на полтысячи человек больше. Были госпитализированы 1 372 человека. 68 пациентов умерли.