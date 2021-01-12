Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над украинцами

Оля Полякова не стала сидеть дома во время локдауна, а отправилась на солнечные Мальдивы, где не страшны никакие ограничения. Артистка отправилась в это райское место вместе со своими дочерьми - Машей и Алисой. В своих Instagram-stories Полякова ежедневно постит фото и видео, в подписи к которых даже не скрывает, что хочет вызвать зависть подписчиков.

Артистка отдыхает на роскошной вилле, в окружение пальм, океана, тропических фруктов и множества обслуживающего персонала, который делает ее отдых с детьми незабываемым.

На днях Оля Полякова запостила снимок плачущей младшей дочери, который подписала: "Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив".

На следующем кадре Полякова продолжила насмехаться над фолловерами и разместила еще одну забавную гримасу Алисы со словами: "А это — мое".

Еще через какое-то время Оля Полякова решила напомнить подписчикам, что она находится в том месте, где тепло, и шутливо спросила у них "Кто там мерзнет?", намекая на то, что в Украине - не Мальдивы.

Чувство юмора Поляковой известно всем, поэтому вряд ли кто-то серьезно воспримет ее Instagram-stories. Артистка просто решила опередить своих хейтеров, которые и так бы ей отсылали много негативных сообщений о том "как можно так роскошно отдыхать, когда большинство украинцев сидят по домам".

Ранее сообщалось, что Оля Полякова на рождественском фото впервые за долгое время показала своего мужа.