Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над украинцами

Оля Полякова не стала сидеть дома во время локдауна, а отправилась на солнечные Мальдивы, где не страшны никакие ограничения. Артистка отправилась в это райское место вместе со своими дочерьми - Машей и Алисой. В своих Instagram-stories Полякова ежедневно постит фото и видео, в подписи к которых даже не скрывает, что хочет вызвать зависть подписчиков.

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над украинцами, которые сидят по домам

Артистка отдыхает на роскошной вилле, в окружение пальм, океана, тропических фруктов и множества обслуживающего персонала, который делает ее отдых с детьми незабываемым.

На днях Оля Полякова запостила снимок плачущей младшей дочери, который подписала: "Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив".

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над украинцами, которые сидят по домам

На следующем кадре Полякова продолжила насмехаться над фолловерами и разместила еще одну забавную гримасу Алисы со словами: "А это — мое".

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над украинцами, которые сидят по домам

Еще через какое-то время Оля Полякова решила напомнить подписчикам, что она находится в том месте, где тепло, и шутливо спросила у них "Кто там мерзнет?", намекая на то, что в Украине - не Мальдивы.

Чувство юмора Поляковой известно всем, поэтому вряд ли кто-то серьезно воспримет ее Instagram-stories. Артистка просто решила опередить своих хейтеров, которые и так бы ей отсылали много негативных сообщений о том "как можно так роскошно отдыхать, когда большинство украинцев сидят по домам".

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над украинцами, которые сидят по домам

Ранее сообщалось, что Оля Полякова на рождественском фото впервые за долгое время показала своего мужа.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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