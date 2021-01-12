Тина Кароль во время карантина запустила собственный бизнес

Тина Кароль во время карантина, как и большинство артистов, осталась без своего основного заработка. Однако, не только концерты, как оказалось, кормили украинскую звезду. Никакой локдаун Кароль не страшен, так как она является успешной бизнесвумен, у которой собственный бизнес.

Тина Кароль во время карантина запустила собственный бизнес и стала зарабатывать не только на концертах

Тина Кароль является амбассадором известного бренда ювелирных украшений, а недавно даже выпустила собственную коллекцию "ювелирки", вдохновившись, по ее словам, цветами из собственного сада.

Певица также запустила собственную коллекцию шапок в коллаборации с малоизвестным молодежным брендом.

В 2017 году Тина выпустила свою именную красную помаду под собственным брендом ТМ Тина Кароль, а в 2019 году артистка презентовала еще и собственный парфюм Tina by Tina Karol.

Тина Кароль во время карантина запустила собственный бизнес и стала зарабатывать не только на концертах

В то время, как многие магазины закрывались, в разгар локдауна украинская звезда открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви, где помимо авторских вещей продаются восковые свечи и даже защитные маски для лица. Тина Кароль сотрудничает с украинскими брендами Dream team и Kachorovska.

Тина Кароль во время карантина запустила собственный бизнес и стала зарабатывать не только на концертах

Весь дизайн аксессуаров и одежды Тина Кароль разрабатывает самостоятельно. Одна из линеек ее одежды была посвящена релизу альбома певицы "Найти своих". В коллекцию вошли бело-персиковые футболки, худи с принтом тай-дай и с изображением скульптуры Тины и заглавной фразой альбома Кароль — "Найти своих".

Тина Кароль во время карантина запустила собственный бизнес и стала зарабатывать не только на концертах

За один корпоратив Тина Кароль запрашивает гонорар от 20 до 25 тысяч долларов. Сколько денег приносит ей продажа одежды и украшений, неизвестно, но полгода назад народная артистка купила себе два гектара земли в Карпатах стоимостью около 100 тысяч долларов.

Напомним, накануне Рождества Тина Кароль представила своим подписчикам новую маску в Instagram со своим изображением в образе Девы Марии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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