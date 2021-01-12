В Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали дети

От взрыва у троих детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги.

В Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали дети
Фото: Укрінформ

В Виннице на территории детского сада сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Винницкой области. Сначала сообщалось о трех пострадавших воспитанниках, но впоследствии выяснилось, что незначительный ожог получил один ребенок. Его госпитализировали, пишет Biнниця.info. Воспитательница сообщила, что на детях только повреждена одежда.

"От медсестры винницкого ДУЗ№7 поступило сообщение, что от взрыва неизвестного устройства на территории сада пострадали трое детей. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что инцидент произошел как раз в то время, когда дети гуляли на улице.

Сдетонировало неизвестное устройство, ориентировочно - самодельный взрывной пакет.

"Воспитательница думала, что дети вынули этот мячик среди игрушек. Они взяли его на горку. Никто ничего не поджигал. Оно или выпало из рук, или ведерком стукнули и оно взорвалось. Все дети целы. Единственное, что одежда повреждена. Одежду взяли на экспертизу, чтобы установить какое именно вещество взорвалась. Это какое-то самодельное устройство. Это не петарда. Оно круглое, как мячик. Выглядело, как попрыгунчик", - пояснила одна из воспитательниц.

Напомним, в июле 2020-го в Киеве на станции метро "Шулявская" в мусорной урне произошел взрыв. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человекВ Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человек
На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщиныНа Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
Люди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцевЛюди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцев
На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
Блок рекламы


Похожие новости
В Роттердаме произошел мощный взрывВ Роттердаме произошел мощный взрыв
В Карпатах пострадали четверо лыжников, среди них - два 9-летних мальчикаВ Карпатах пострадали четверо лыжников, среди них - два 9-летних мальчика
На Днепропетровщине в результате взрыва ручной гранаты пострадали двое мальчиковНа Днепропетровщине в результате взрыва ручной гранаты пострадали двое мальчиков
Пожар на территории нефтебазы в Николаевской области погасили (обновлено)Пожар на территории нефтебазы в Николаевской области погасили (обновлено)
На Николаевщине ликвидируют пожар на территории нефтебазыНа Николаевщине ликвидируют пожар на территории нефтебазы
На территории женского монастыря в Хмельницкой области произошел пожарНа территории женского монастыря в Хмельницкой области произошел пожар
На предприятии "Нибулон" в Николаеве произошел пожарНа предприятии "Нибулон" в Николаеве произошел пожар
В Киеве произошел взрыв возле ресторанаВ Киеве произошел взрыв возле ресторана
В Турции в результате взрыва кислородного баллона в больнице погибли 9 человекВ Турции в результате взрыва кислородного баллона в больнице погибли 9 человек
В Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, эвакуировали 51 человекаВ Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, эвакуировали 51 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости