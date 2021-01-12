В Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали дети
От взрыва у троих детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги.
В Виннице на территории детского сада сдетонировало неизвестное взрывное устройство.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Винницкой области. Сначала сообщалось о трех пострадавших воспитанниках, но впоследствии выяснилось, что незначительный ожог получил один ребенок. Его госпитализировали, пишет Biнниця.info. Воспитательница сообщила, что на детях только повреждена одежда.
"От медсестры винницкого ДУЗ№7 поступило сообщение, что от взрыва неизвестного устройства на территории сада пострадали трое детей. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что инцидент произошел как раз в то время, когда дети гуляли на улице.
Сдетонировало неизвестное устройство, ориентировочно - самодельный взрывной пакет.
"Воспитательница думала, что дети вынули этот мячик среди игрушек. Они взяли его на горку. Никто ничего не поджигал. Оно или выпало из рук, или ведерком стукнули и оно взорвалось. Все дети целы. Единственное, что одежда повреждена. Одежду взяли на экспертизу, чтобы установить какое именно вещество взорвалась. Это какое-то самодельное устройство. Это не петарда. Оно круглое, как мячик. Выглядело, как попрыгунчик", - пояснила одна из воспитательниц.
Напомним, в июле 2020-го в Киеве на станции метро "Шулявская" в мусорной урне произошел взрыв. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам.