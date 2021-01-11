В Роттердаме произошел мощный взрыв

В результате инцидента никто не пострадал.

В Роттердаме произошел мощный взрыв
Фото: NOS

В Нидерландах в городе Роттердаме ночью произошел взрыв: повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

По данным правоохранителей, взрыв произошел в районе Кроненбург около трех часов ночи.

Окна соседних зданий были повреждены, но жителям не пришлось покидать свои дома.

В результате инцидента никто не пострадал.

По данным RTV Rijnmond, взрыв вызвала ручная граната, которую бросили в один из пострадавших домов.

Полиция пока не подтвердила эту информацию, так как расследование еще продолжается.

Напомним, в декабре 2020-го в столице Сербии, Белграде, произошел взрыв у здания государственной телекомпании RTS. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Взорвался баллон для сварки, который несли двое рабочих. У здания телерадиокомпании ремонтировали систему кондиционирования воздуха.

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