В Роттердаме произошел мощный взрыв
В результате инцидента никто не пострадал.
В Нидерландах в городе Роттердаме ночью произошел взрыв: повреждены дома и автомобили.
Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.
По данным правоохранителей, взрыв произошел в районе Кроненбург около трех часов ночи.
Окна соседних зданий были повреждены, но жителям не пришлось покидать свои дома.
В результате инцидента никто не пострадал.
По данным RTV Rijnmond, взрыв вызвала ручная граната, которую бросили в один из пострадавших домов.
Полиция пока не подтвердила эту информацию, так как расследование еще продолжается.
Напомним, в декабре 2020-го в столице Сербии, Белграде, произошел взрыв у здания государственной телекомпании RTS. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Взорвался баллон для сварки, который несли двое рабочих. У здания телерадиокомпании ремонтировали систему кондиционирования воздуха.