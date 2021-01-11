За сутки обнаружили 4 288 новых случаев ковида, 4 819 пациентов выздоровели, 68 - умерли

Госпитализированы - 1 372 человека.

За сутки обнаружили 4 288 новых случаев ковида, 4 819 пациентов выздоровели, 68 - умерли
Фото: terminovo.te.ua

За минувшие сутки зафиксировали 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки - 1 372 человека. 68 пациентов умерли. Выздоровели - 4 819 человек.

За сутки было проведено 16 061 тестирование, в частности, методом ПЦР - 12 043, методом ИФА - 4018.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 119 314 человек, выписаны - 796 417. От осложнений заболевания умерли 19 835 пациентов. Всего было проведено 5 781 951 тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области(458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 371 случай;
  • Винницкая область - 97 случаев;
  • Волынская область - 103 случая;
  • Днепропетровская область - 243 случая;
  • Донецкая область - 153 случая;
  • Житомирская область - 120 случаев;
  • Закарпатская область - 44 случая;
  • Запорожская область - 458 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 92 случая;
  • Киевская область - 365 случаев;
  • Кировоградская область - 12 случаев;
  • Луганская область - 140 случаев;
  • Львовская область - 160 случаев;
  • Николаевская область - 293 случая;
  • Одесская область - 312 случаев;
  • Полтавская область - 217 случаев;
  • Ровенская область - 88 случаев;
  • Сумская область - 160 случаев;
  • Тернопольская область - 103 случая;
  • Харьковская область - 96 случаев;
  • Херсонская область - 159 случаев;
  • Хмельницкая область - 41 случай;
  • Черкасская область - 229 случаев;
  • Черновицкая область - 153 случая;
  • Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине от коронавируса выздоровели на 281 человека больше, чем заболели.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. 12 декабря Украина получила от компании официальное одобрение запроса.

Украина получит вакцину несколькими партиями. Первый транш средства будет состоять из 1,2 млн доз.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину 1,9 миллиона доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против коронавируса. Речь идет о закупке 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев.

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