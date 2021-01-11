Киев попал в 20 лучших городов мира для дистанционной работы

На первом месте - Таллинн.

Киев попал в 20 лучших городов мира для дистанционной работы
Фото: Znaj.ua

Киев занял 20-ю позицию в мировом рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году.

Об этом сообщает Big 7 Travel.

Как пишет издание, Киев идеально подходит для удаленных работников, желающих исследовать уникальную украинскую культуру на протяжении длительного периода пребывания.

Также столица Украины имеет отличные связи с остальной Европой, что делает ее практичным вариантом для тех, кто хочет насладиться бюджетными путешествиями.

В рейтинг попали 50 городов. На первой позиции - столица Эстонии Таллинн. Также в пятерку лучших вошли Тбилиси (Грузия), Белград (Сербия), провинция Бали (Индонезия) и Чиангмай (Таиланд).

Оценивали города по таким критериям: доступность интернета, наличие коворкингов, инфраструктура, уровень безопасности, стоимость жилья и еды.

Напомним, в начале декабря 2020-го Киев попал в десятку городов с самым грязным воздухом. Индекс загрязненности составлял 149 при норме 50.

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