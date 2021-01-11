В Чикаго вследствие стрельбы в жилом квартале погибли четыре человека

Полиция сейчас устанавливает мотивы стрелка.

В Чикаго вследствие стрельбы в жилом квартале погибли четыре человека
Фото: CNN

В Чикаго, США, вооруженный преступник застрелил четырех человек в жилом квартале.

Об этом сообщает CNN.

Злоумышленник, 32-летний Джейсон Найтенгейл, сначала вошел в гараж и застрелил 30-летнего мужчину, сидевшего в своем автомобиле.

После этого он вошел в вестибюль многоквартирного дома в нескольких кварталах от места своего первого убийства и выстрелил в сотрудницу охраны. По данным правоохранителей, женщина была ранена в грудь и вскоре скончалась в больнице. Еще одна женщина, 77 лет, получающая почту в том же здании, получила выстрел в голову и сейчас находится в критическом состоянии.

После этого Найтенгейл прошел несколько кварталов и зашел в дом, где, угрожая пистолетом своего знакомого, похитил его автомашину. Он поехал в другой квартал города, где ограбил универмаг и застрелил 20-летнего мужчину. Там же была ранена 81-летняя женщина, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Впоследствии злоумышленник напал на автомобиль. В результате этого 15-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.

После этого стрелок вернулся к универмагу, где был раньше, и открыл огонь по полиции, приехавшей на вызов.

Как пишет CNN, в 17:45 по местному времени подозреваемый вошел в аптеку в соседнем от Чикаго городе Эванстоне, объявив об ограблении. Затем побежал в соседний ресторан, где убил еще одну женщину.

Полиция сейчас устанавливает мотивы стрелка.

Напомним, в июне 2020-го по меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блафф, штат Калифорния. Нападавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу, где позднее умер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человекВ Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человек
На Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арестНа Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арест
Люди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцевЛюди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцев
На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщиныНа Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса БондаУмерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
Блок рекламы


Похожие новости
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
За сутки в Украине от коронавируса выздоровело на 281 человека больше, чем заболелоЗа сутки в Украине от коронавируса выздоровело на 281 человека больше, чем заболело
Вследствие коронавируса умерли еще 15 киевлянВследствие коронавируса умерли еще 15 киевлян
На Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человекНа Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человек
В Украину возвращаются четыре моряка, задержанные в Ливии в 2016 годуВ Украину возвращаются четыре моряка, задержанные в Ливии в 2016 году
В Индии из-за обвала крыши в крематории погибли 25 человекВ Индии из-за обвала крыши в крематории погибли 25 человек
Четырех подозреваемых в подрыве и ограблении авто "Укрпочты" на Полтавщине отправили под судЧетырех подозреваемых в подрыве и ограблении авто "Укрпочты" на Полтавщине отправили под суд
За сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровелиЗа сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровели
В Норвегии в результате оползня погибли два человекаВ Норвегии в результате оползня погибли два человека
Вследствие урагана "Белла" в Италии погибли два человекаВследствие урагана "Белла" в Италии погибли два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости