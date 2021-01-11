В Чикаго вследствие стрельбы в жилом квартале погибли четыре человека

В Чикаго, США , вооруженный преступник застрелил четырех человек в жилом квартале.

Об этом сообщает CNN.

Злоумышленник, 32-летний Джейсон Найтенгейл, сначала вошел в гараж и застрелил 30-летнего мужчину, сидевшего в своем автомобиле.

После этого он вошел в вестибюль многоквартирного дома в нескольких кварталах от места своего первого убийства и выстрелил в сотрудницу охраны. По данным правоохранителей, женщина была ранена в грудь и вскоре скончалась в больнице. Еще одна женщина, 77 лет, получающая почту в том же здании, получила выстрел в голову и сейчас находится в критическом состоянии.

После этого Найтенгейл прошел несколько кварталов и зашел в дом, где, угрожая пистолетом своего знакомого, похитил его автомашину. Он поехал в другой квартал города, где ограбил универмаг и застрелил 20-летнего мужчину. Там же была ранена 81-летняя женщина, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Впоследствии злоумышленник напал на автомобиль. В результате этого 15-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.

После этого стрелок вернулся к универмагу, где был раньше, и открыл огонь по полиции, приехавшей на вызов.

Как пишет CNN, в 17:45 по местному времени подозреваемый вошел в аптеку в соседнем от Чикаго городе Эванстоне, объявив об ограблении. Затем побежал в соседний ресторан, где убил еще одну женщину.

Полиция сейчас устанавливает мотивы стрелка.

Напомним, в июне 2020-го по меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блафф, штат Калифорния. Нападавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу, где позднее умер.