На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека

46-летнего мужчину задержали в доме, где произошло преступление.

В Белой Церкви на Киевщине мужчина после ссоры с женой зарезал случайного человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"По предварительным данным, злоумышленник поссорился со своей сожительницей, и, спускаясь по лестнице, увидел человека, который курил на балконе. В этот момент у него возник умысел убить, и, подойдя к нему, нанес многочисленные удары ножом по голове и шее", - говорится в сообщении.

46-летнего мужчину задержали по месту жительства, в одной из квартир дома, в котором и случилось происшествие.

Следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

Правоохранители обратятся в суд с ходатайством относительно меры пресечения - содержания под стражей.

Напомним, в Волынской области на предприятии сотрудник убил коллегу струей воды из моечного аппарата.