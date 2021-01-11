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2021-01-11
В Карпатах пострадали четверо лыжников, среди них - два 9-летних мальчика
Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь.
На Львовщине в Карпатах травмировались четверо туристов-лыжников.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
На лыжных трассах горы Тростян 33-летний турист из Николаева травмировал левую ногу, а 9-летний мальчик из Днепра – правую ногу.
В то же время на горе Высокий Верх оказана помощь 42-летней лыжнице из Києва, которая повредила левую ногу, а 9-летний одессит травмировал спину.
Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам.
В ГСЧС призвали быть осторожными во время проведения досуга в горах.
Они просят лыжников соблюдать безопасную скорость, не злоупотреблять спиртными напитками во время катания и одевать защитное снаряжение.