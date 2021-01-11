В Тернополе с 11 января школьники будут все-таки учиться дистанционно

Об этом сообщили в Тернопольском горсовете.

В Тернополе с 11 января школьники будут все-таки учиться дистанционно
Фото: pravda.com.ua

В Тернополе с понедельника, 11 января, обучения для всех школьников будет исключительно в дистанционном режиме.

Об этом сообщили в Тернопольском горсовете.

"В связи с жесткими требованиям Кабинета министров Украины по локдауну, который введен на всей территории Украины, с 11.01.21 года запрещается посещение учебных заведений, независимо от формы собственности, соискателями образования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Тернополе планировали вернуть школьников на учебу после каникул с 11 января.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что “правоохранители выставят кордоны вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела".

Он также сообщил, что в городе, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций против введения локадуна, полиция начала массово штрафовать предпринимателей.

В то же время мэр отметил, что в "Тернополе воевать с полицией никто не будет".

В эти выходные было запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской облгосадминистрации, которое все-таки может ввести усиленные карантинные ограничения.

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