На Днепропетровщине в результате взрыва ручной гранаты пострадали двое мальчиков

Детей госпитализировали с травмами рук, живота и лица.

В г. Каменское Днепропетровской области во время игры у мальчиков в руках взорвался запал от ручной гранаты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Событие произошло 9 января около 19-и часов в частном доме в пгт Карнауховка Южного района, Каменское", - сообщили в полиции.

В результате взрыва 14-летний и 6-летний парни получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу.

Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.

По данному факту следователи Южного отделения полиции открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

В рамках расследования будут установлены обстоятельства преступления и происхождение боеприпаса.

Напомним, в ноябре прошлого года граната РГД-5 взорвалась в руках у 17-летнего парня в Саратском районе Одесской области. Пострадавшему пришлось частично ампутировать конечность.