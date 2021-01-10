От коронавируса умерло еще 10 киевлян

За минувшие сутки, 9 января, в Киеве выявили 404 больных коронавирусом. Умерли 10 человек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Заболели 264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 10 девочек от 20 дней до 17 лет и 5 мальчиков от 4 до 11 лет.

Среди больных - 9 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Печерском - 58 и в Соломенском районе - 42 случая.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 31 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 455 человек.

Всего за период пандемии в столице 2 077 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 117 217.

Всего коронавирус преодолели 43 239 жителей столицы.

Напомним, в Украине за последние сутки, 9 января, зафиксировано 5 011 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Госпитализированы 2 100 человек, летальных случаев - 99.