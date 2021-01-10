На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)

По состоянию на 8:55 факельное горение не наблюдается.

На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)

На месте аварии газопровода “Уренгой-Помары-Ужгород” в Полтавской области создан оперативный штаб, который работает круглосуточно.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В состав штаба входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, представители теробщин, РГА, спасатели, правоохранители, энергетики и газовики.

По состоянию на 8:55 факельное горение не наблюдается.

Метеорологическое отделение АРЗ СП провело замеры воздуха в населенных пунктах с помощью газоанализаторов: превышение ПДК опасных веществ не обнаружено.

Сегодня утром, 10 января, спасатели информируют население о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также привлечены представители социальной службы и полиции.

Обстоятельства взрыва на газопроводе устанавливает полиция.

Обновление 10:33. По состоянию на 10:00 восстановлено газоснабжение в трех населенных пунктов: Лазорки, Новооржицкое, Вишневое.

Всего к работам привлечено 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС - 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, 9 января в 15:50 в поле вблизи с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области в результате разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (диаметром 1400 мм) произошел взрыв с последующим факельным горением.

В 16:05 была перекрыта подача газа к газопроводу.

Жертв и пострадавших нет.

В результате отключена ГРС «Вишневое», прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района.

По состоянию на 21:45 было прекращено газоснабжение около 3,5 тыс. абонентов.

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