Во дворе частного дома в Николаеве взорвалась граната: погиб человек

Основные версии гибели потерпевшего - это самоубийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

В Николаеве во дворе частного домовладения взорвалась граната. Погиб 51-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

"Сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Заводском районе поступило в полицию сегодня, 9 января, около 13:10. Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП, обследовав территорию, обнаружили мертвым жителя дома. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что основные версии гибели потерпевшего - это самоубийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

Сейчас правоохранители собирают вещественные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из них.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях, и ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", - отметили в Нацполиции.

Напомним, сегодня на Полтавщине взорвался магистральный газопровод. Предварительно жертв и пострадавших нет. В ГСЧС сообщили, что в 15:53 произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.