На Полтавщине взорвался магистральный газопровод (обновлено)

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Фото: poltava.to

Сегодня, 9 января, в Лубенском районе Полтавской области между селами Новаки, Калайдинцы и Енковцы в 15:48 произошла разгерметизация газопровода, в результате произошел пожар.

Об этом пишет poltava.to.

Информации о пострадавших пока нет. В полиции области сообщили, что все причастные службы отправились на место происшествия для локализации и тушения пожара.

Очевидцы пишут о мощном взрыве и выкладывают в соцсети фото и видео с последствиями происшествия.

В ПАО "Лубныгаз" подтвердили информацию о взрыве: "Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз), произошел взрыв на участке вблизи с. Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, чтобы все газовые конфорки были закрытыми. Это крайне важно!".

По предварительной информации, чрезвычайная ситуация произошла на ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица.

Обновление 17:48. В ГСЧС сообщили, что в 15:53 произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

В 16:05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 40 чрезвычайников. Для личного состава ГУ ГСЧС в Полтавской области объявлен "Сбор-Авария".

"На место происшествия следует мобильно-оперативная группа во главе с начальником ГУ. Дополнительно готовится к выезду отделение противофонтанных работ АРЗ СП ГУ ГСЧС в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Информация уточняется.

Напомним, в октябре на газораспределительной станции под Харьковом произошел взрыв: два человека погибли, 9 получили травмы.