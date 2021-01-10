На Херсонщине полицейские обнаружили у мужчины оружие и гранаты

Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

В Херсонской области полицейские изъяли у мужчины оружие, гранаты и патроны.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Правоохранители получили информацию, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Подозреваемого задержали на автостанции.

Во время личного досмотра у него изъяли сумку, в которой находились обрез охотничьего ружья, граната Ф-1, граната РГН и более 100 патронов различного калибра.

Злоумышленником оказался 37-летний херсонец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра. В настоящее время полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия. Изъятое направлено на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в городе Бровары Киевской области полиция задержала 44-летнего мужчину, который угрожал своей семье гранатой.