На Херсонщине полицейские обнаружили у мужчины оружие и гранаты
Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.
В Херсонской области полицейские изъяли у мужчины оружие, гранаты и патроны.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Правоохранители получили информацию, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Подозреваемого задержали на автостанции.
Во время личного досмотра у него изъяли сумку, в которой находились обрез охотничьего ружья, граната Ф-1, граната РГН и более 100 патронов различного калибра.
Злоумышленником оказался 37-летний херсонец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра. В настоящее время полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия. Изъятое направлено на исследование.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в городе Бровары Киевской области полиция задержала 44-летнего мужчину, который угрожал своей семье гранатой.