На Херсонщине полицейские обнаружили у мужчины оружие и гранаты

Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

В Херсонской области полицейские изъяли у мужчины оружие, гранаты и патроны.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Правоохранители получили информацию, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Подозреваемого задержали на автостанции.

Во время личного досмотра у него изъяли сумку, в которой находились обрез охотничьего ружья, граната Ф-1, граната РГН и более 100 патронов различного калибра.

Злоумышленником оказался 37-летний херсонец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра. В настоящее время полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия. Изъятое направлено на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в городе Бровары Киевской области полиция задержала 44-летнего мужчину, который угрожал своей семье гранатой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человекВ Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человек
В Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по головеВ Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по голове
На Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арестНа Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арест
Люди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцевЛюди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцев
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса БондаУмерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
Блок рекламы


Похожие новости
На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинкиНа берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки
За сутки в Украине обнаружили 5 334 новых случая ковида, 13 850 человек выздоровелиЗа сутки в Украине обнаружили 5 334 новых случая ковида, 13 850 человек выздоровели
За прошедшие сутки в Украине ковид обнаружили у 5 038 человек, выписаны - 2 606За прошедшие сутки в Украине ковид обнаружили у 5 038 человек, выписаны - 2 606
В Украине за сутки обнаружили 7 986 новых случаев ковида, госпитализированы 2925 человекВ Украине за сутки обнаружили 7 986 новых случаев ковида, госпитализированы 2925 человек
В Киеве за сутки обнаружили 953 больных ковидомВ Киеве за сутки обнаружили 953 больных ковидом
В Украине обнаружили менее 7 тыс. новых больных ковидом и более 16 тыс. выздоровевшихВ Украине обнаружили менее 7 тыс. новых больных ковидом и более 16 тыс. выздоровевших
На Херсонщине в пожарах погибли два человекаНа Херсонщине в пожарах погибли два человека
За сутки в Киеве обнаружили 718 больных коронавирусомЗа сутки в Киеве обнаружили 718 больных коронавирусом
За сутки в Украине обнаружили 8 513 новых случаев ковида, 14 020 пациентов выздоровелиЗа сутки в Украине обнаружили 8 513 новых случаев ковида, 14 020 пациентов выздоровели
В Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елкаВ Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елка
Последние новости
Подгружаем последние новости