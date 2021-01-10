Тина Кароль поразила фанатов танцами на пилоне

Тина Кароль давно не публиковала в соцсетях откровенные фото, и вот после Рождества в Instagram-stories певицы появился снимок, где она позирует в прозрачном наряде возле пилона. Фото было сделано во время концерта в Одессе, еще 10 месяцев назад, но почему-то именно сейчас Тина решила напомнить поклонникам о своей сексуальности.

На черно-белом фото Кароль стоит в сексуальной позе в белом полупрозрачном наряде, опрокинув голову назад. Снимок довольно откровенный, но в то же время Тина выглядит на нем очень чувственно и нежно.

Еще во время мартовского выступления Тины Кароль в Одессе все обсуждали ее музыкальные номера с элементами эротики, которые артистка исполнила перед публикой.

Люди всегда делятся на два лагеря: те, кто восхищается смелостью певицы и ее красотой, и те, кто сравнивает артистку с танцовщицей стриптиз-бара, расценивая ее движения на сцене как слишком вульгарные.

На днях Тина Кароль выставила фото со съемок нового сезона проекта "Голос країни", где она традиционно будет набирать команду участников. На фото певица одета в стильное кожаное платье с вырезом на талии, и босоножки с обручем под тон платья.

Напомним, во время новогодних праздников Тина Кароль поделилась в Instagram-stories видео, на котором она позирует без капли макияжа.