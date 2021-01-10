Тина Кароль поразила фанатов танцами на пилоне

Тина Кароль давно не публиковала в соцсетях откровенные фото, и вот после Рождества в Instagram-stories певицы появился снимок, где она позирует в прозрачном наряде возле пилона. Фото было сделано во время концерта в Одессе, еще 10 месяцев назад, но почему-то именно сейчас Тина решила напомнить поклонникам о своей сексуальности.

Тина Кароль после праздников поразила фанатов танцами на пилоне

На черно-белом фото Кароль стоит в сексуальной позе в белом полупрозрачном наряде, опрокинув голову назад. Снимок довольно откровенный, но в то же время Тина выглядит на нем очень чувственно и нежно.

Тина Кароль после праздников поразила фанатов танцами на пилоне

Еще во время мартовского выступления Тины Кароль в Одессе все обсуждали ее музыкальные номера с элементами эротики, которые артистка исполнила перед публикой.

Люди всегда делятся на два лагеря: те, кто восхищается смелостью певицы и ее красотой, и те, кто сравнивает артистку с танцовщицей стриптиз-бара, расценивая ее движения на сцене как слишком вульгарные.

На днях Тина Кароль выставила фото со съемок нового сезона проекта "Голос країни", где она традиционно будет набирать команду участников. На фото певица одета в стильное кожаное платье с вырезом на талии, и босоножки с обручем под тон платья.

Тина Кароль после праздников поразила фанатов танцами на пилоне

Напомним, во время новогодних праздников Тина Кароль поделилась в Instagram-stories видео, на котором она позирует без капли макияжа.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человекВ Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человек
В Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по головеВ Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по голове
На Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арестНа Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арест
Люди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцевЛюди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцев
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса БондаУмерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизниТина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизни
Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?
Тина Кароль показала кокетливое видео с сеновалаТина Кароль показала кокетливое видео с сеновала
Тина Кароль призналась, почему не имеет близкой подругиТина Кароль призналась, почему не имеет близкой подруги
Тина Кароль отдыхает в Карпатах с таинственным мужчинойТина Кароль отдыхает в Карпатах с таинственным мужчиной
Тина Кароль не ждет от нового года чуда и улучшения ситуацииТина Кароль не ждет от нового года чуда и улучшения ситуации
Тина Кароль без одежды анонсировала премьеру музыкального спектакляТина Кароль без одежды анонсировала премьеру музыкального спектакля
Минобразования предлагает школам продолжить школьные каникулы на время январского карантинаМинобразования предлагает школам продолжить школьные каникулы на время январского карантина
Тина Кароль купила два гектара земли в КарпатахТина Кароль купила два гектара земли в Карпатах
За выходные полиция закрыла в Украине более 1300 заведений за нарушение “карантина выходного дня”За выходные полиция закрыла в Украине более 1300 заведений за нарушение “карантина выходного дня”
Последние новости
Подгружаем последние новости