В Испании сильный снегопад заблокировал дороги, аэропорт Мадрида закрыли

В Испании сильный снегопад, который принес шторм Филомена, заблокировал дороги, аэропорт Мадрида закрыт.

Об этом пишет reuters.com.

Тысячи испанских водителей оказались в больших пробках.

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"Я поехала к мужу в больницу и застряла здесь на 3 часа. Эта поездка обычно занимает 15 минут", - рассказала испанскому телеканалу RNE женщина из своей машины.

Красный Крест разносил еду водителям грузовиков, которые остановились на автостраде A4 в Мадриде.

Из-за метели жителей испанской столицы попросили избегать неважных поездок.

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"Некоторые обрадовались возможности повеселиться на снегу. Лыжники скользили по площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида, а на видео в социальных сетях показали, как человек на санях ведет стаю собак по улицам столицы", - говорится в сообщении.

Большие парки столицы, в том числе Ретиро рядом с музеем Прадо, закрыли в качестве меры предосторожности. "Я приехал посмотреть и насладиться снегом. В наши дни (из-за пандемии) делать больше ничего", сказал 24-летний Хуан Хосе, менеджер по маркетингу.

Из-за непогоды приостановили высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-восточными городами Аликанте и Валенсией.

По данным метеорологического агентства, рекордный температурный минимум -35,6 зафиксирован в городе Вега-де-Лурдес на севере Испании .

Напомним, 8 января в Украине вследствие мокрого снега и порывов ветра обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях.