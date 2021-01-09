На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины

В Киевской области спасатели достали из водоема тело 47-летней женщины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"7 января в 13:28 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении тела человека из местного пруда в с. Бородянка", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехали спасатели 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка.

Тело погибшей на берег водоема подняли с помощью надувной лодки, спасательной веревки и шанцевого инструмента.

Причина гибели сейчас устанавливается.

Отметим, специалисты Службы спасения призывают граждан не выходить на лед водоемов из-за отсутствия устойчивой морозной погоды.

С начала нового, 2021 года на водоемах страны погибли по меньшей мере 10 человек.