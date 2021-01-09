На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины

Причина гибели сейчас устанавливается.

На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
Фото: starkon.city

В Киевской области спасатели достали из водоема тело 47-летней женщины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"7 января в 13:28 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении тела человека из местного пруда в с. Бородянка", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехали спасатели 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка.

Тело погибшей на берег водоема подняли с помощью надувной лодки, спасательной веревки и шанцевого инструмента.

Причина гибели сейчас устанавливается.

Отметим, специалисты Службы спасения призывают граждан не выходить на лед водоемов из-за отсутствия устойчивой морозной погоды.

С начала нового, 2021 года на водоемах страны погибли по меньшей мере 10 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человекВ Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человек
Ольга Цибульская вызвала шквал критики новыми фотоОльга Цибульская вызвала шквал критики новыми фото
В Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по головеВ Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по голове
На Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арестНа Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арест
Люди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцевЛюди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцев
Блок рекламы


Похожие новости
На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинкиНа берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки
На Киевщине мужчина украл из магазина алкоголь и продукты, угрожал продавщице и избил охранникаНа Киевщине мужчина украл из магазина алкоголь и продукты, угрожал продавщице и избил охранника
Спасатели напомнили о требованиях к новогодним елкам, украшениям и электрическим гирляндамСпасатели напомнили о требованиях к новогодним елкам, украшениям и электрическим гирляндам
Спасатели предупредили о гололедице и тумане на значительной части страныСпасатели предупредили о гололедице и тумане на значительной части страны
На Киевщине мужчина угрожал жене гранатой, чтобы она от него не ушлаНа Киевщине мужчина угрожал жене гранатой, чтобы она от него не ушла
Ввиду первых заморозков украинцев просят быть осторожными на водоемахВвиду первых заморозков украинцев просят быть осторожными на водоемах
С 10 декабря на Киевщине будет запрещен вылов раковС 10 декабря на Киевщине будет запрещен вылов раков
На Киевщине 56-летнего мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних (фото)На Киевщине 56-летнего мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних (фото)
На Киевщине полиция задержала псевдоминера автозаправкиНа Киевщине полиция задержала псевдоминера автозаправки
На Киевщине главу военно-врачебной комиссии поймали на взятке в 1000 долларовНа Киевщине главу военно-врачебной комиссии поймали на взятке в 1000 долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости