На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки

Об ее исчезновении родные сообщили еще в декабре прошлого года.

На берегу реки Тибр близ Рима обнаружили тело украинки, которая работала в Италии сиделкой.

Об этом пишет Roma Today.

Об ее исчезновении родные сообщили еще в декабре прошлого года.

Тело женщины судмедэксперты смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев, ведь погибшая оформляла разрешения на проживание в стране. Признаков насильственной смерти не обнаружено, но окончательная причина смерти еще устанавливается.

58-летняя украинка жила в Италии уже 20 лет.

Она жила в городе Кастель-Вольтумо около устья реки Вольтурно. Тело женщины нашли за 200 км от дома.

По мнению экспертов, труп украинки отнесло течением реки.

Напомним, в турецком городе Бодрум, что в провинции Мугла, обнаружили мертвой 25-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую.