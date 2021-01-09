На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки
Об ее исчезновении родные сообщили еще в декабре прошлого года.
На берегу реки Тибр близ Рима обнаружили тело украинки, которая работала в Италии сиделкой.
Об этом пишет Roma Today.
Об ее исчезновении родные сообщили еще в декабре прошлого года.
Тело женщины судмедэксперты смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев, ведь погибшая оформляла разрешения на проживание в стране. Признаков насильственной смерти не обнаружено, но окончательная причина смерти еще устанавливается.
58-летняя украинка жила в Италии уже 20 лет.
Она жила в городе Кастель-Вольтумо около устья реки Вольтурно. Тело женщины нашли за 200 км от дома.
По мнению экспертов, труп украинки отнесло течением реки.
Напомним, в турецком городе Бодрум, что в провинции Мугла, обнаружили мертвой 25-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую.