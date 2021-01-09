Вследствие коронавируса умерли еще 15 киевлян

В Киеве за сутки обнаружили 344 новых больных коронавирусом.

В Киеве за сутки еще 344 человека заболели коронавирусом. Умерли 15 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 120, Печерском - 46 и в Днепровском районе - 36 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 448 человек.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 116 813.

Коронавирус преодолели 42 784 жителя столицы. За период пандемии вирус унес жизни 2 067 киевлян.

Напомним, 8 января в Украине зафиксировано 4 846 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников.

Госпитализированы - 2 411 человек, летальных исходов - 80, выздоровела 7 961 человек.

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