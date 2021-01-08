На Закарпатье 30-летнего мужчину подозревают в убийстве двух малолетних детей

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

На Закарпатье 30-летнего мужчину подозревают в убийстве двух малолетних детей
Фото: volynonline.com/

В Закарпатской области под стражу взяли человека, которого подозревают в убийстве двух малолетних детей: 9-летней девочки и 2-летнего мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

"Трагические события произошли в одном из заведений Тячева вечером 6 января. Как установили правоохранители, мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал конфликт со своей 35-летней сожительницей. Во время спора подозреваемый нанес женщине, ее 9-летней дочери и 2-летнему сыну телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Дети в результате полученных травм скончались на месте инцидента, а сожительницу подозреваемого доставили в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений края.

"По доводам прокурора Тячевской местной прокуратуры, следственным судьей избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Действия 30-летнего злоумышленника квалифицированы по п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины. Самым тяжелым наказанием за указанные преступления является пожизненное лишение свободы.

Как пишет mukachevo.today, трагедия произошла во время празднования Рождества в гостинично-ресторанном комплексе "Оксана" в Тячеве.

Детей до смерти избил житель Буштина, отметило издание.

Напомним, в ноябре в Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек, из которых двое - малолетние дети.

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