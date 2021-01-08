В Киеве зафиксированы 438 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 438 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 131, в Оболонском - 73 и в Деснянском районе - 58 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 126 человек.

Добавим, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 116 469.

Коронавирус побороли 42 336 жителей столицы. За период пандемии вирус унес жизни 2052 киевлян.

Напомним, 7 января в Украине зафиксировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 83 человека.

В Украине с полуночи 8 января по 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения.

Украина получила от COVAX письмо о возможности поставки в страну вакцины от коронавируса в ближайшее время.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину 1,9 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac Biotech против коронавируса. Речь идет о закупке 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предусматривает утвержденный министерством план вакцинации.