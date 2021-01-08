На Николаевщине ликвидируют пожар на территории нефтебазы

Пожар произошел из-за возгорания емкости с битумом, сообщили в ГСЧС.

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Николаевской области продолжается ликвидация пожара на территории нефтебазы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"8 января в 13:09 возле станции Гороховка Витовского района на территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы. В 13:50 пожар был локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГСЧС

"К тушению привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС ", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря в Украине возникло 105 пожаров, в которых погибли 5 человек, еще 5 получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

За сутки подразделения ГСЧС осуществили 856 выездов: в результате принятых мер спасено 4 человека, 51 здание и 6 единиц автотракторной техники.

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