На Николаевщине ликвидируют пожар на территории нефтебазы
Пожар произошел из-за возгорания емкости с битумом, сообщили в ГСЧС.
В Николаевской области продолжается ликвидация пожара на территории нефтебазы.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"8 января в 13:09 возле станции Гороховка Витовского района на территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб", - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы. В 13:50 пожар был локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет.
"К тушению привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС ", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 декабря в Украине возникло 105 пожаров, в которых погибли 5 человек, еще 5 получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
За сутки подразделения ГСЧС осуществили 856 выездов: в результате принятых мер спасено 4 человека, 51 здание и 6 единиц автотракторной техники.