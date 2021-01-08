На Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человек

Всего за 7 дней января в пожарах погибли 39 украинцев, еще 32 человека пострадали.

На Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человек
Фото: uk.wikipedia.org

7 декабря в Украине возникло 105 пожаров, в которых погибли 5 человек, еще 5 получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Об этом говорится на сайте МВД.

За сутки подразделения ГСЧС осуществили 856 выездов: в результате принятых мер спасено 4 человека, 51 здание и 6 единиц автотракторной техники.

"Традиционно, на праздники растет количество пожаров в жилом секторе. Чаще всего эти пожары являются следствием нарушения гражданами правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем. Праздник Рождества не стал исключением", - говорится в сообщении.

Так, рождественской ночью в с. Хролы Харьковской области, вероятно из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, загорелся деревянный дом. В результате воздействия токсичных продуктов горения пострадал житель запылавшего дома, 1975 года рождения.

Утром 7 января в с. Добрин Хмельницкой области спасателями во время ликвидации пожара в частном жилом доме обнаружены тела 49-летнего мужчины и 48-летней женщины. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

В этот же день еще один трагический случай произошел в частном жилом доме в с. Буковец на Закарпатье. Во время тушения пожара дома в одной из комнат было обнаружено тело 40-летнего владельца.

Добавим, всего за 7 дней января 2021 года в пожарах погибли 39 украинцев, еще 32 человека пострадали.

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